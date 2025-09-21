В МВД рассказали, как отличать письма с «Госуслуг» от сообщений мошенников

В МВД России рассказали, как защититься от мошенников и распознать, когда они выдают себя за представителей государственных органов.





Во-первых, уведомления от государственного портала приходят только на электронную почту или номер телефона, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет.





Во-вторых, письма приходят только с официальных адресов: no-reply@gosuslugi.ru, no-reply@pos.gosuslugi.ru, no-reply@dom.gosuslugi.ru. В ведомстве призвали проверять полное совпадение адреса. Кроме того, все ссылки ведут только на gosuslugi.ru. В браузере нужно проверять правильность написания.





В-третьих, в письмах от «Госуслуг» не запрашивают персональные данные (СНИЛС, карту, коды). Информация о штрафах и выплатах всегда дублируется в личном кабинете. Пользователей никогда не просят перезвонить или отправить код из SMS.





В МВД посоветовали в случае сомнений не переходить по ссылкам, не открывать вложения и не передавать свои данные.





Недавно Daily Storm рассказал о новой схеме мошенничества через мессенджер МАХ: злоумышленники представляются сотрудниками службы доставки «Яндекса» и сообщают о передаче «посылок», которые люди не ждут.