Бойцы ВСУ назвали «ночным кошмаром» новую российскую тактику с беспилотниками

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали «ночным кошмаром» новую российскую тактику использования БПЛА. ВС РФ усложнили логистику украинским военным в Донбассе, увеличив дальность ударов дронов, пишет The Wall Street Journal.





Газета описала ситуацию, когда беспилотник подбил пикап ВСУ примерно в 20 километрах от передовой. Раньше дроны, работающие на оптоволоконном кабеле, не добирались до такого расстояния. Кроме того, российские войска используют группы БПЛА и носители дронов: из главного тяжелого аппарата выпускают дроны-камикадзе поменьше, которые сохраняют связь с главным.





«Враг выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар», — сказал младший сержант, находившийся в пикапе.





По словам другого военного, старшего лейтенанта, с каждым месяцем проблема усугубляется.





«Год назад такие удары были эпизодическими. Теперь мы сталкиваемся с системными волнами атак, нацеленных на логистические маршруты, склады, дороги в города и эвакуационные пути», — отметил подполковник 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец.





По словам военных, дороги снабжения стали почти такими же небезопасными, как окопы. Удары по логистическим путям приводят к усугублению дефицита всего — от воды до боеприпасов и людей — на передовой. Эвакуация раненых затруднена.





Отмечается, что ВСУ используют для защиты противодроновые сетки, перемещаются в темноте и вместо грузовиков ездят на машинах поменьше.