Новости
Новости 18+
St
Бойцы ВСУ назвали «ночным кошмаром» новую российскую тактику с беспилотниками
18+
С каждым месяцем проблема усугубляется, утверждают украинские военные undefined
Новости

Бойцы ВСУ назвали «ночным кошмаром» новую российскую тактику с беспилотниками

С каждым месяцем проблема усугубляется, утверждают украинские военные

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали «ночным кошмаром» новую российскую тактику использования БПЛА. ВС РФ усложнили логистику украинским военным в Донбассе, увеличив дальность ударов дронов, пишет The Wall Street Journal. 


Газета описала ситуацию, когда беспилотник подбил пикап ВСУ примерно в 20 километрах от передовой. Раньше дроны, работающие на оптоволоконном кабеле, не добирались до такого расстояния. Кроме того, российские войска используют группы БПЛА и носители дронов: из главного тяжелого аппарата выпускают дроны-камикадзе поменьше, которые сохраняют связь с главным. 


«Враг выбирает участок дороги и превращает его в ночной кошмар», — сказал младший сержант, находившийся в пикапе. 


По словам другого военного, старшего лейтенанта, с каждым месяцем проблема усугубляется. 


«Год назад такие удары были эпизодическими. Теперь мы сталкиваемся с системными волнами атак, нацеленных на логистические маршруты, склады, дороги в города и эвакуационные пути», — отметил подполковник 11-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Запорожец. 


По словам военных, дороги снабжения стали почти такими же небезопасными, как окопы. Удары по логистическим путям приводят к усугублению дефицита всего — от воды до боеприпасов и людей — на передовой. Эвакуация раненых затруднена. 


Отмечается, что ВСУ используют для защиты противодроновые сетки, перемещаются в темноте и вместо грузовиков ездят на машинах поменьше.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#всу #беспилотник #сво
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...