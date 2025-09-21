Власти Британии, Канады и Австралии официально признали государственность Палестины

Премьер-министр Великобритании Стармер объявил о признании Лондоном Палестины. Политик заявил, что движение ХАМАС не должно играть какой-либо роли в управлении государством. Он также пообещал, что Лондон расширит санкции против него.





Кроме того, государственность Палестины признало правительство Канады и Австралии.





В конце июля 17 стран, включая членов Лиги арабских государств (в том числе Катар, Египет, Саудовскую Аравию и Иорданию) и Европейский союз поддержали декларацию с призывом к ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа. Об этом писало AFP.





Агентство утверждает, что представители арабских стран подчеркнули: «В контексте прекращения войны ХАМАС должен положить конец своему правлению в Газе и передать оружие Палестинской автономии при участии и поддержке Международного сообщества в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства».





Документ был согласован на конференции ООН по возобновлению процесса создания двух государств для Израиля и Палестины.