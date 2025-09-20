В Самарской области при атаке украинских дронов погибли четыре человека

Четыре человека погибли при атаке украинских БПЛА на Самарскую область, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Еще один человек пострадал.





Ранее глава региона заявил, что целью дронов стали объекты топливно-энергетического комплекса.





Атаке также подвергся Саратов. В двух многоквартирных домах частично выбило окна, повреждены несколько автомобилей. Пострадал один человек, заявил губернатор Роман Бусаргин.





В Минобороны России отчитались, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что 40 дронов нейтрализовано над территорией Ростовской области, 27 — в Саратовской, 18 — в Брянской и 15 — над территорией Самарской области.