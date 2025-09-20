Новости
В Рязанской области при столкновении четырех машин погибли два человека, еще двое пострадали
Ford столкнулся с Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF undefined
В Рязанской области при столкновении четырех машин погибли два человека, еще двое пострадали

Ford столкнулся с Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF

Два человека погибли, двое пострадали в аварии с участием четырех машин в Рязанской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. 


ДТП произошло на 334-м километре автодороги М5 «Урал» в Путятинском районе, уточнили в ведомстве. 


По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля Ford совершил столкновение с Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF.


В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир автомобиля Porsche получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим была оказана медицинская помощь.

