В Рязанской области при столкновении четырех машин погибли два человека, еще двое пострадали

Два человека погибли, двое пострадали в аварии с участием четырех машин в Рязанской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.





ДТП произошло на 334-м километре автодороги М5 «Урал» в Путятинском районе, уточнили в ведомстве.





По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля Ford совершил столкновение с Porsche, ГАЗ и грузовым автомобилем DAF.





В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля Ford от полученных травм скончались на месте. Водитель и пассажир автомобиля Porsche получили травмы различной степени тяжести, пострадавшим была оказана медицинская помощь.