Глава Минобороны Литвы призвала сбивать российские военные самолеты, в МИД РФ посоветовали министру работать по профессии

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене призвала сбивать российские военные самолеты. В МИД РФ посоветовали главе Минобороны республики работать по специальности из диплома.





Глава оборонного ведомства прибалтийской республики высказалась о возможных ударах по авиации ВС РФ в западном воздушном пространстве намеком, а не напрямую.





«Три российских истребителя над Таллином — еще одно неопровержимое доказательство того, что [момент операции] «Восточный страж» давно настал. Граница НАТО на северо-востоке подвергается испытаниям не просто так. Нам нужно быть серьезными. P.S. Турция показала пример 10 лет назад. Некоторая пища для размышлений», — написала Шакалене в X.





Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ заявила, что Шакалене следует работать по профессии.





«Специалист по психологии проявила компетентность в собственных фобиях. Желаем «магистру юридической психологии» реализоваться по специальности», — сказала она.





Упомянув «три российских истребителя над Таллином», Шакалене имела в виду инцидент, случившийся накануне. МИД Эстонии обвинил РФ в том, что три истребителя МиГ-31 вторглись в воздушное пространство страны.





Минобороны России опровергло это. В ведомстве заявили, что самолеты совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в соответствии с международными нормами.





Турция сбила российский Су-24 в ноябре 2015 года. Анкара утверждала, что самолет нарушил границы в районе провинции Хатай. Получив 10 предупреждений, он не покинул турецкое воздушное пространство в течение пяти минут, после чего был сбит двумя турецкими истребителями F-16.





Турция позднее заявляла, что не смогла опознать, чей это был самолет. Су-24 входил в состав российской авиагруппы в Сирии, которая боролась с террористами. Владимир Путин говорил, что истребитель был атакован в километре от границы с Турцией, а упал в четырех километрах.