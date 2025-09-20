Новости
Памятник Сергею Бодрову открыли в Приозерске Ленинградской области
Памятник актеру Сергею Бодрову открыли в Приозерске Ленинградской области. Данила Багров, культовый герой в исполнении актера, был родом из этого города.


Скульптуру открыли в 23-ю годовщину со дня гибели Бодрова в ущелье в Северной Осетии. Дата также совпала с Днем города в Приозерске.  В церемонии принял участие глава администрации Приозерского района Александр Соклаков.


«Сережа, мы помним тебя, твою улыбку, <...> за свою жизнь ты успел стать совестью для целого поколения. Тем символом справедливости и честности, которого иногда не хватает», — сказал чиновник.


Памятник установили перед киноконцертным залом. Рядом размещены информационные стенды с рассказом о Бодрове и его киноработах. 


Сергей Бодров — младший — российский актер. Он известен по фильмам «Брат» и «Брат 2». 


Бодров погиб в сентябре 2002 года вместе со съемочной группой при сходе ледника в Кармадонском ущелье (Северная Осетия). Тогда там снимался фильм «Связной». Актеру было 30 лет.

