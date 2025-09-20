Новости
Участницу «Интервидения» Vassy из США дисквалифицировали из-за давления Австралии
Певица является гражданкой двух стран undefined
Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что певицу Vassy, которая должна была представить США, дисквалифицировали. Об этом пишет ТАСС. 


Они отметили, что это произошло «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии». 


Сообщается, что Vassy не присутствовала на общей фотографии с участниками конкурса, а в начале мероприятия организаторы не стали показывать ролик американской исполнительницы.


Vassy является гражданкой США и Австралии. Также она публиковала в соцсетях свое фото с паспортом Греции.


США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе жюри, добавили организаторы. 


Конкурс начался вечером около 20:30 мск на площадке Live Арена. В финале выступают 22 участника из различных стран. 

