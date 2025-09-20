Участницу «Интервидения» Vassy из США дисквалифицировали из-за давления Австралии

Организаторы международного музыкального конкурса «Интервидение» сообщили, что певицу Vassy, которая должна была представить США, дисквалифицировали. Об этом пишет ТАСС.





Они отметили, что это произошло «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».





Сообщается, что Vassy не присутствовала на общей фотографии с участниками конкурса, а в начале мероприятия организаторы не стали показывать ролик американской исполнительницы.





Vassy является гражданкой США и Австралии. Также она публиковала в соцсетях свое фото с паспортом Греции.





США остаются полноправными участниками «Интервидения» и будут представлены в составе жюри, добавили организаторы.





Конкурс начался вечером около 20:30 мск на площадке Live Арена. В финале выступают 22 участника из различных стран.