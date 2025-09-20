Новости
SHAMAN заявил, что не претендует на победу в «Интервидении» и попросил жюри не оценивать его выступление
Он подчеркнул, что это решение он принял с легкостью undefined
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он указал, что по законам гостеприимства не претендует на победу.


Певец отметил, что ему с легкостью далось решение попросить жюри не оценивать его номер. Артист выступил с песней «Прямо по сердцу».


Участник «Интервидения» от Китая, певец Ван Си заявил, что хотел бы посотрудничать и спеть вместе с SHAMAN. Он назвал его «мощным и профессиональным» артистом.


Ранее стало известно о дисквалификации участницы конкурса из США, певицы Vassy. Организаторы сообщили, что это произошло из-за давления властей Австралии, гражданской которой также является исполнительница.

