Победителем «Интервидения» стал певец из Вьетнама Дык Фук

Исполнитель из Вьетнама Дык Фук занял первое место в музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщил член жюри от России Игорь Матвиенко.





Согласно итоговой таблице результатов голосования жюри, 28-летний конкурсант из Вьетнама набрал 343 балла, второе место — у участника из Киргизии (333), третье — у представителя Катара (312).





Следующее «Интервидение» пройдет в 2026 году в Саудовской Аравии, сообщили ведущие.





На музыкальном конкурсе выступили 22 артиста. Певица от США VASSY не смогла приехать из-за «политического давления» со стороны Австралии (ее родины).





SHAMAN попросил жюри не оценивать его выступление, потому что «по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу».





После выступления последнего артиста (из Индии) прозвучало попурри: зрители услышали в том числе отрывки песен «Конь» («Выйду ночью в поле с конем…»), «Эхо любви» и «Трава у дома».