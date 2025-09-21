Осужденный за взятки экс-чиновник таможенной службы отправился на СВО

Осужденный за взятки экс-глава Центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александр Алеев отправился в зону специальной военной операции. Бывший подполковник во время суда пытался доказать, что деньги брал в долг и собирался отправить их на помощь военным.





В 2024 году Алеев подал к ФТС иск о восстановлении на работе в связи с увольнением по инициативе работодателя. Сейчас его рассмотрение приостановлено.





«Просьба истца, участвующего в боевых действиях либо в условиях чрезвычайного или военного положения», — говорится в картотеке.





Экс-чиновник также обжаловал решение Никулинского суда, который обратил в доход государства 25 миллионов рублей по иску Генпрокуратуры. РИА Новости пишет, что рассмотрение этой жалобы тоже приостановлено из-за его участия в боевых действиях.





Алеев был арестован в марте 2023 года, его признали виновным по двум эпизодам взяточничества на сумму 20 тысяч долларов и 900 тысяч рублей. Одинцовский горсуд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного 20 миллионов рублей и лишил его звания полковника ФТС.





По словам Алеева, часть средств он занял у коллеги и хранил их дома, чтобы поддержать бойцов СВО. Однако проверка показала, что деньги имеют коррупционное происхождение и являются взяткой, которую полковник ФТС получил за помощь в беспрепятственном оформлении автомобилей на таможне.