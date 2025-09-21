«Вы думаете, что все живут только «Интервидением»?»: Иосиф Пригожин заявил, что не смотрел музыкальный конкурс

Российский продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин рассказал Daily Storm, что не смотрел музыкальный конкурс «Интервидение», который прошел накануне в Москве.





«А что я должен прокомментировать? Я его не смотрел. Я был в самолете. Вы думаете, что все живут только «Интервидением», что ли? Даже люди, которые работают в этой отрасли? Конечно же, не прокомментирую», — сказал продюсер.