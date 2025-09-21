Новости
Новости 18+
St
«Вы думаете, что все живут только «Интервидением»?»: Иосиф Пригожин заявил, что не смотрел музыкальный конкурс
18+
По словам продюсера, он в это время был в самолете undefined
Новости

«Вы думаете, что все живут только «Интервидением»?»: Иосиф Пригожин заявил, что не смотрел музыкальный конкурс

По словам продюсера, он в это время был в самолете

Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

Российский продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин рассказал Daily Storm, что не смотрел музыкальный конкурс «Интервидение», который прошел накануне в Москве. 


«А что я должен прокомментировать? Я его не смотрел. Я был в самолете. Вы думаете, что все живут только «Интервидением», что ли? Даже люди, которые работают в этой отрасли? Конечно же, не прокомментирую», — сказал продюсер. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Ранее Пригожин назвал песенный конкурс «культурным мостом, позволяющим странам общаться с помощью музыки друг с другом» и сделал прогноз, что победит SHAMAN. 


Первое место занял исполнитель Дык Фук из Вьетнама, а российский певец «по законам гостеприимства» отказался от состязания с иностранцами. 

#конкурс #иосиф пригожин #интервидение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...