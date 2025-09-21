Построенная при Сталине школа частично обрушилась в Новосибирской области

Новости
Построенная в 1937 году школа частично разрушилась в Татарске Новосибирской области. В момент обрушения части здания людей в ней не было, сообщили в региональном главке МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.


СК завел уголовное дело. По какой статье в ведомстве не уточнили. Будет назначена судебная строительная экспертиза, которая установит степень износа конструкции и причины обрушения. Следователи также выяснят, кто и когда проводил ремонтные работы в учебном заведении. 


«Существующее здание — достаточно старое, и ни по мощностям, ни по условиям оно уже не выдерживает критики», — говорил ранее губернатор Андрей Травников. Сейчас в Татарске строят новую школу. 


Школа №5 введена в эксплуатацию в 1937 году. В 2019-м ее износ составлял более 70%, сообщало правительство Новосибирской области.

