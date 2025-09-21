РБК: Генерал-полковника Александра Лапина уволили из армии

Генерал-полковника Александра Лапина уволили из Российской армии, он станет помощником главы Татарстана. Офицер командовал войсками, освобождавшими Курскую область. О кадровом решении в отношении Лапина сообщает РБК, ссылаясь на источник.





Новым командующим Ленинградским военным округом вместо Лапина назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Он также командует группировкой «Север». Daily Storm рассказывал, что известно о Никифорове.





Накануне «Татар-информ» сообщил, что Лапина назначат помощником главы Татарстана. Генерал-полковник, как ожидается, будет курировать направления, связанные с набором на контрактную службу, сопровождением участников СВО и их семей, социальной и медицинской реабилитацией ветеранов, интеграцией вернувшихся бойцов в мирную жизнь.





Лапину 61 год, он уроженец Казани. Окончил Казанское высшее танковое командное училище. Начал профессиональную военную службу на должностях командира танкового взвода и танковой роты.





С октября 2018-го по январь 2019 года командовал группировкой войск в Сирии. В 2022 году Лапин руководил Центральным военным округом и группировкой «Центр». Тогда глава Чечни Рамзан Кадыров возложил на офицера ответственность за отход российских войск из Красного Лимана.





Позже Лапина перевели на должность начальника главного штаба — первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками. Затем он командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север». При нем войска на этом направлении в том числе вели бои за Волчанск в Харьковской области, занимались обороной и в дальнейшем освобождением Курской области.