Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане

Автомобиль, в котором ехали актер Никита Кологривый и его коллеги, попал под камнепад в Дагестане. Машина двигалась по серпантину, когда начался оползень.
Кологривый рассказал, что артисты выскочили на дорогу, чтобы убрать большие камни и освободить проезд.
В этом время один из булыжников попал в актера и повредил ему ногу.
Кологривый отметил, что рана не была серьезной.
Весной 2024 года Никита Кологривый устроил дебош в кальян-баре Tangiers Lounge. «Абзац» писал, что актер приставал к официантке, а после того как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. Артист стал заламывать руки сотруднице и «трогать ее за интимные места», писало издание.
Сотрудники заведения рассказали, что Кологривый был пьян. Пострадали два человека, к которым актер применил насилие. Агент актера заявила, что «все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон, это очередная придуманная и раздутая история».
Кологривому 29 лет, он уроженец Новосибирска. Одна из самых известных его работ — роль бывшего лидера преступной группировки «Универсам» по прозвищу Кащей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».