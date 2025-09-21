Новости
Новости 18+
St
Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане
18+
Там проходят съемки боевика «Неандерталец» undefined
Новости

Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане

Там проходят съемки боевика «Неандерталец»

Автомобиль, в котором ехали актер Никита Кологривый и его коллеги, попал под камнепад в Дагестане. Машина двигалась по серпантину, когда начался оползень.


Кологривый рассказал, что артисты выскочили на дорогу, чтобы убрать большие камни и освободить проезд.

В этом время один из булыжников попал в актера и повредил ему ногу. 


Кологривый отметил, что рана не была серьезной. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

Весной 2024 года Никита Кологривый устроил дебош в кальян-баре Tangiers Lounge. «Абзац» писал, что актер приставал к официантке, а после того как она оказала сопротивление, укусил ее за ногу. Артист стал заламывать руки сотруднице и «трогать ее за интимные места», писало издание.


Сотрудники заведения рассказали, что Кологривый был пьян. Пострадали два человека, к которым актер применил насилие. Агент актера заявила, что «все недопонимания уладили по обоюдному решению сторон, это очередная придуманная и раздутая история».


Кологривому 29 лет, он уроженец Новосибирска. Одна из самых известных его работ — роль бывшего лидера преступной группировки «Универсам» по прозвищу Кащей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». 

#дагестан #никита кологривый #камнепад
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...