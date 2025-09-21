Актер Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане

Автомобиль, в котором ехали актер Никита Кологривый и его коллеги, попал под камнепад в Дагестане. Машина двигалась по серпантину, когда начался оползень.





Кологривый рассказал, что артисты выскочили на дорогу, чтобы убрать большие камни и освободить проезд.

В этом время один из булыжников попал в актера и повредил ему ногу.





Кологривый отметил, что рана не была серьезной.