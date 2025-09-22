Объявленного в розыск экс-депутата Госдумы Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии

Бывшего депутата Государственной думы Руслана Бальбека задержали в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Крым.





«Сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, который ранее был объявлен в федеральный розыск. Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.





Бывший депутат был задержан по делам о неправомерном доступе к информации и клевете. Сейчас идет предварительное расследование. Бальбека заключили под стражу.





Напомним, он был депутатом Думы VII созыва. Там с октября 2016-го по октябрь 2021 года он занимал должность зампреда комитета по делам национальностей. О том, что бывший депутат объявлен в розыск, стало известно в августе.