Путин заявил о готовности России сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года

Президент России Владимир Путин 22 сентября провел совещание с членами Совета безопасности страны. На нем он обсудил в главами министерств вопросы международной безопасности, в том числе истечение срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Подробнее — в материале Daily Storm.





Действия Запада разрушили отношения между странами





Российский лидер подчеркнул, что в результате разрушительных действий стран Запада был значительно подорван фундамент конструктивных взаимоотношений и практического сотрудничества между государствами, у которых есть ядерное оружие. Это, по словам президента, привело к ослаблению диалога.





«Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями — система, работавшая как на стабилизацию обстановки между государствами — обладателями двух крупнейших ядерных арсеналов, так и в целом на укрепление всей глобальной безопасности», — сказал Путин.





Россия готова придерживаться принципов ДСНВ





Несмотря на это, политик заявил о принципиальной готовности России после истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года добровольно соблюдать его ограничения.





Глава государства заверил, что Россия способна адекватно ответить на любые угрозы, что подтверждается, например, решением об отказе от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности.





Предложение США





При этом Путин указал, что РФ не заинтересована в дальнейшей эскалации и отдает приоритет политико-дипломатическим методам. Предложение о добровольном соблюдении ограничений по ДСНВ после 2026 года на протяжении одного года представлено как мера для обеспечения предсказуемости и сдержанности.





Путин уточнил, что ее реализация возможна только при аналогичных действиях со стороны США и отсутствии шагов, подрывающих стратегический паритет. Российская сторона будет внимательно отслеживать соответствующие планы Вашингтона, включая развитие ПРО и космических компонентов.





«В связи с этим прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны, прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе», — сказал глава государства.





Путин добавил, что российская инициатива могла бы стать большим вкладом в улучшение отношений с США в сфере безопасности.