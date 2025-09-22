Боксер и депутат Госдумы Николай Валуев призвал применять мягкую силу России в отношении иностранцев. Западных туристов нужно приглашать в нашу страну, чтобы они разочаровывались в пропаганде собственных государств, считает парламентарий.





«Чем больше они (западные туристы. — Примеч. Daily Storm) будут приезжать, тем больше они будут разочаровываться в той пропаганде, которую им вносят в голову СМИ в их родных странах», — рассказал Daily Storm Валуев.





По мнению политика, такое уже происходило во время больших международных соревнований, проходивших в России: Олимпиады в Сочи, международных чемпионатов по водным видам спорта, по футболу.





Люди возвращались в свои страны и рассказывали родным и близким, что увидели, как провели время. Эти рассказы контрастировали с образом России, который представляют в западных СМИ, отметил он.





«Это и есть мягкая сила, — заявил депутат. — Они видят Россию совершенно другой страной — не то, что пишут в СМИ, не то, что говорят по радио или какие-то мыльные эксперты им наваливают на голову. Поэтому туризм здесь точно такая же мягкая сила. Причем если большие спортивные международные соревнования у нас пока запрещены, то туризм запретить невозможно».