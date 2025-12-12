РКН опроверг введение новых ограничений против Telegram

Роскомнадзор не применял новые ограничительные меры в отношении Telegram. Об этом сообщили в ведомстве, комментируя жалобы пользователей на медленную работу мессенджера.





«По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется», — передает РИА Новости.





Ранее ряд СМИ и пользователи Сети сообщали о значительном падении скорости передачи данных в Telegram по всей стране, в то время как другие онлайн-сервисы работали в штатном режиме. Пользователи жаловались на медленную отправку сообщений и проблемы с загрузкой медиафайлов.





Напомним, в августе РКН ограничил звонки в мессенджере, объяснив это противодействием мошенникам. Другие ограничения не вводились.