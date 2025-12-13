Новости
В Саратове при ударе БПЛА по многоэтажке погибли два человека
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что украинские беспилотники атаковали жилую многоэтажку, два человека погибли. Их родным будет оказана вся необходимая поддержка, указал глава региона. 


Для жителей поврежденных квартир организован пункт временного размещения. Все основные работы планируется завершить в течение дня.


В ходе атаки также было выбито несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было, уточнил губернатор. 


Силы ПВО за ночь уничтожили 41 украинский дрон в пяти регионах России, отчитались в Минобороны.


В ведомстве уточнили, что 28 беспилотников сбили в Саратовской области, четыре — в Воронежской, по два — в Белгородской области и Крыму, еще один — в Волгоградской области.

