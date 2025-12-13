Новости
В КНДР заявили о возвращении саперов после выполнения задач в Курской области
Их встретил лидер страны Ким Чен Ын undefined
Северокорейская инженерно-саперная часть вернулась в КНДР после выполнения боевых заданий в Курской области, их встретил лично председатель республики Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).


Отмечается, что глава государства выступил с речью, а также поздравил полк с боевыми успехами. 


Он поручил присвоить полку орден «Свобода и Независимость» I степени, а погибшим в ходе выполнения боевых задач девяти бойцам — звание Героя КНДР и орден Государственного Знамени I степени, орден Солдатской Славы I степени.


Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу ранее сообщал, что Ким Чен Ын принял решение направить в Курскую область для разминирования и восстановления шесть тысяч специалистов, в том числе тысячу саперов.


В Минобороны РФ рассказывали, что они прошли дополнительную подготовку в учебных центрах инженерных войск России.

