Новости
Новости 18+
St
В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
18+
Они получили химические ожоги глаз undefined
Новости

В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

Они получили химические ожоги глаз

13 детей отравились хлором в бассейне в городе Нерюнгри. 11 из них были доставлены в больницу на скорой помощи, еще двое обратились самостоятельно, сообщили в Минздраве Республики Саха (Якутия).


Отмечается, что дети получили химические ожоги глаз легкой степени. Состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное, им оказана вся необходимая помощь, уточнили позднее в региональном Минздраве. 


Работа бассейна приостановлена. Прокуратура республики начала проверку.


В июле в Екатеринбурге в термальном комплексе «Баден-Баден» произошло отравление парами хлора. Тогда пострадал 31 человек.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#дети #якутия #отравления #хлор
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...