В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне

13 детей отравились хлором в бассейне в городе Нерюнгри. 11 из них были доставлены в больницу на скорой помощи, еще двое обратились самостоятельно, сообщили в Минздраве Республики Саха (Якутия).





Отмечается, что дети получили химические ожоги глаз легкой степени. Состояние несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное, им оказана вся необходимая помощь, уточнили позднее в региональном Минздраве.





Работа бассейна приостановлена. Прокуратура республики начала проверку.





В июле в Екатеринбурге в термальном комплексе «Баден-Баден» произошло отравление парами хлора. Тогда пострадал 31 человек.