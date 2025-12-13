Новости
Новости 18+
St
В Москве после первого снегопада в декабре продолжают очищать улицы, дороги и дворы
18+
Коммунальные службы проводят все необходимые работы undefined
Новости

В Москве после первого снегопада в декабре продолжают очищать улицы, дороги и дворы

Коммунальные службы проводят все необходимые работы

За ночь выпало два сантиметра снега в столице. Городские службы сообщают, что непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы. 


Там отчитались, что ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков. 


Повсеместно ведутся и работы по очистке от снега улично-дорожной сети, пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта, к станциям метро и дворовых территорий.


По прогнозам метеорологов, до конца дня в столице сохранятся сильные порывы ветра до 17 м/с. Коммунальщики просят горожан быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#москва #непогода #снегопад #осадки
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...