Глава Росавиации заявил, что в российских самолетах может появиться интернет

В российских самолетах может появиться интернет, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. Это «важную, интересную задачу» сейчас решает «Бюро 1440», подчеркнул он.





«В конечном итоге в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами, которые позволят предоставлять пассажирам услуги интернета на борту», — сказал Ядров.





По словам чиновника, могут потребоваться доработки конструкций лайнеров. Отвечая на вопрос журналиста о том, должен ли быть интернет бесплатным на борту, глава ведомства сказал, что необходимо «коммерцию считать».





В самой компании «Бюро 1440» сообщили, что разрабатывают абонентский терминал для организации доступа к спутниковому широкополосному доступу в интернет с борта самолета. Заключено соглашение с «Аэрофлотом».





Несколько лет назад крупнейшая авиакомпания в РФ уже пыталась внедрить подключение к Wi-Fi на борту. Опция была доступна в нескольких самолетах. В 2022-м перевозчик лишился этой функции из-за санкций.





Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков рассказывал, что технически проблем с подключением воздушных судов к интернету и раздачей Wi-Fi в салоне нет.





Однако интернет очень дорогой, потому что получать его в полете можно только со спутника.





«И коммерческая модель не совсем ясна. Готовы ли пассажиры платить несколько тысяч рублей за Wi-Fi в полете? Наверное, те, кто летит далеко, да, но я не уверен, что пассажиры российских рейсов согласятся платить тысячи за подключение к Wi-Fi», — отмечал он.





Также среди сложностей Янков называл и тот факт, что после доработки борт не сможет покидать территорию России.