Пивший с Лукашенко водку спецпосланник Трампа объявил о снятии санкций с белорусского калия
США ввели ограничения в отношении «Беларуськалия» в августе 2021 года undefined
США снимают санкции с белорусского калия решением президента Дональда Трампа, сообщил в субботу специальный посланник Вашингтона по Белоруссии Джон Коул.


«В соответствии с указанием президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Белоруссии. Мы их снимаем сейчас», — сказал Джон Коул после переговоров с Александром Лукашенко. 


По словам спецпосланника американского лидера, по мере нормализации отношений между двумя странами будет сниматься все больше санкций. 


Это не первые переговоры Коула с Лукашенко. В июле президент Белоруссии после встречи с дипломатом освободил несколько заключенных, в том числе Сергея Тихановского. 


Сам Коул позже вспоминал, как пил водку с главой государства ради этой сделки: «Я выпил два шота, меня не вырвало, но и пить третий я не стал»


В сентябре США по итогам встречи Коула и Лукашенко сняли санкции с авиакомпании Belavia.

