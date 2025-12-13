Пивший с Лукашенко водку спецпосланник Трампа объявил о снятии санкций с белорусского калия

США снимают санкции с белорусского калия решением президента Дональда Трампа, сообщил в субботу специальный посланник Вашингтона по Белоруссии Джон Коул.





«В соответствии с указанием президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Белоруссии. Мы их снимаем сейчас», — сказал Джон Коул после переговоров с Александром Лукашенко.





По словам спецпосланника американского лидера, по мере нормализации отношений между двумя странами будет сниматься все больше санкций.





Это не первые переговоры Коула с Лукашенко. В июле президент Белоруссии после встречи с дипломатом освободил несколько заключенных, в том числе Сергея Тихановского.





Сам Коул позже вспоминал, как пил водку с главой государства ради этой сделки: «Я выпил два шота, меня не вырвало, но и пить третий я не стал».





В сентябре США по итогам встречи Коула и Лукашенко сняли санкции с авиакомпании Belavia.