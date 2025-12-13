Лукашенко помиловал экс-кандидата в президенты Бабарико, активистку Колесникову и нобелевского лауреата премии мира Беляцкого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Виктора Бабарико — банкира, выдвигавшего свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. Он был приговорен к 14 годам лишения свободы в 2021 году по обвинению в получении взяток.





Также среди освобожденных — Мария Колесникова. Осенью 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам колонии по делу о захвате власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к захвату власти.





На свободу также вышел лауреат Нобелевской премии Мира 2022 года Алесь Беляцкий. По данным СМИ, он уже находится в Литве. Также среди помилованных — баскетбольный судья Александр Сырица и гражданин Польши Роман Халуза.





Среди отпущенных есть пять украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





Всего Лукашенко помиловал 123 гражданина различных стран, осужденных за шпионаж, терроризм и экстремизм. Отмечается, что белорусский лидер помиловал заключенных в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом в связи со снятием санкций с калийной отрасли Белоруссии.