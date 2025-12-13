Россия впервые вышла на кинорынок Ближнего Востока благодаря «Москино»

В 2025 году Россия впервые была представлена на кинорынке Ближнего Востока и Северной Африки благодаря АНО «Москино». Об рассказал генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов.





«В этом году благодаря «Москино» Россия впервые в истории была представлена на кинорынке Ближнего Востока и Северной Африки. Это еще один большой шаг к развитию и укреплению международного сотрудничества. В рамках проекта мэра «Москва — город кино» Московский кинокластер создает целую экосистему, в которой можно реализовать проект любой сложности с минимум временных и финансовых издержек. Для этого у нас есть и один из крупнейших в мире кинопарков, и высокотехнологичный кинозавод, и киностудия Горького с собственным продюсерским центром. Иностранные партнеры могут также компенсировать часть затрат на съемки в Москве благодаря системе рибейтов», — сказал Георгий Прокопов Агентству городских новостей «Москва».





Ранее Московский кинокластер стал первым российским участником, который представил свои возможности на персональном стенде на Red Sea Souk 2025 — кинорынке Ближнего Востока и Северной Африки.





Он проходил с 6 по 10 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) в рамках кинофестиваля Red Sea International Film Festival.