В Пензенской области сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны мазута
Предварительно, площадь загрязнения составляет 750 квадратных метров undefined
На станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Движение по станции временно приостановлено. 


Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что, по предварительным данным, маневровый локомотив столкнулся с передней частью грузового поезда.


Пострадавших в результате инцидента нет, поезда получили незначительные технические повреждения.


В РЖД сообщили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС». 


Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров. 

#чп #пензенская область #загрязнение #сход поезда #разлив мазута
