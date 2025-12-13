В Пензенской области сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны мазута

На станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Движение по станции временно приостановлено.





Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР сообщило, что, по предварительным данным, маневровый локомотив столкнулся с передней частью грузового поезда.





Пострадавших в результате инцидента нет, поезда получили незначительные технические повреждения.





В РЖД сообщили, что принимают все необходимые меры для минимизации последствий разлива мазута на месте происшествия. В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и «ЭКОСПАС».





Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно площадь загрязнения оценивается в 750 квадратных метров.