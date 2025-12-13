После ДТП умер глава Реутова Филипп Науменко

Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Скончался глава города Реутова в Подмосковье Филипп Науменко. Об этом сообщает Telegram-канал «112». 


7 декабря чиновник попал ДТП в Нижегородской области. По предварительной версии, автомобиль градоначальника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом при попытке совершить обгон. Водители обеих машин получили легкие травмы. Глава города серьезно пострадал. 


Его доставили в Москву, в реанимацию Института имени Склифосовского. Врачи провели ему несколько операций. Сообщалось, что состояние мужчины оставалось тяжелым. 


Науменко занимал должность главы городского округа с декабря 2023 года. 28 декабря ему бы исполнилось 40 лет. 

