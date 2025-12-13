После ДТП умер глава Реутова Филипп Науменко

Скончался глава города Реутова в Подмосковье Филипп Науменко. Об этом сообщает Telegram-канал «112».





7 декабря чиновник попал ДТП в Нижегородской области. По предварительной версии, автомобиль градоначальника выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом при попытке совершить обгон. Водители обеих машин получили легкие травмы. Глава города серьезно пострадал.





Его доставили в Москву, в реанимацию Института имени Склифосовского. Врачи провели ему несколько операций. Сообщалось, что состояние мужчины оставалось тяжелым.





Науменко занимал должность главы городского округа с декабря 2023 года. 28 декабря ему бы исполнилось 40 лет.