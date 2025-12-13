Слуцкий: Идем вперед — к победам, к справедливости, к сильной России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в честь 36-летия партии рассказал о ее истории, идейных основах и задачах на будущее. В своем обращении политик подчеркнул, что ЛДПР для него — не просто политическая сила, а «проверенные временем друзья, товарищи, единомышленники, сотни тысяч людей по всей стране, которым небезразлична судьба России».





Слуцкий подробно рассказал о начале своего пути в партии, который, по его словам, начался с «судьбоносной встречи с Владимиром Жириновским». Он вспомнил, как в 1988 году Владимир Вольфович, уже тогда яркий политик, отстаивающий интересы русских, дал ему свою визитку, а в 1990 году 22-летний Слуцкий впервые увидел его как лидера созданной партии.





«Он создал партию, которая не боялась говорить правду — жестко, неудобно, напрямую. Его идеи и позиция импонировали мне, хотя многие его высказывания считали резкими», — отметил политик.





Говоря о начале своей депутатской карьеры от ЛДПР в 1999 году, Слуцкий констатировал, что «было сложно, потому что никто не хотел слышать о защите русских, страна «разбрасывалась» своим суверенитетом, теряла позиции, чиновничий беспредел и равнодушие зашкаливали».





По его словам, ЛДПР прошла через давление, насмешки и «глухоту коллег по Думе, но каждый раз выходила сильнее», потому что за ней «всегда стояли реальные граждане России».





После ухода из жизни основателя партии однопартийцы доверили ему пост председателя, отметил Слуцкий.





«Это огромная честь и колоссальная ответственность — перед каждым однопартийцем, миллионами сторонников, памятью Основателя», — сказал политик.





«Я помню его напутствие, данное мне незадолго до его ухода, и с честью несу это знамя. Я горд, что сегодня время ЛДПР пришло», — добавил Леонид Слуцкий.





Он подвел итоги развития партии, назвав ее «второй политической силой страны» с более чем 400 тысячами соратников.





«Это тысячи депутатов, ежедневная работа с гражданами, инициативы и четкая позиция — от экономики и социальной политики до вопросов безопасности наших граждан, страны и поддержки участников СВО», — перечислил лидер ЛДПР.





В завершение Леонид Слуцкий заявил, что в 2026 год либерал-демократы вступают с гордо поднятой головой и идут вперед — «к победам, к справедливости, сильной России!».





Он также опубликовал видеоролик, на котором запечатлены уже исторические моменты.