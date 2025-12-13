В Москве хоккеисты обыграли команду известных блогеров

В Москве состоялся благотворительный хоккейный матч между блогерами (Влад Бумага, Hockey Brothers, NBSK и другие) и звездами российского хоккея (в команде были в том числе Андрей Зубарев, Виталий Прошкин, Максим Рыбин).





Цель — собрать подарки и письма для бойцов, проходящих реабилитацию в московских военных госпиталях. По традиции спортсмены и блогеры привезут с собой сувениры, подпишут шайбы, клюшки и джерси.





Каждый гость матча мог лично передать открытки или небольшие подарки — все собранное направят солдатам.





Встреча завершилась со счетом 14 : 7 в пользу именитых хоккеистов.





«Нормально повеселились! Некоторые блогеры, видно, занимались», — сказал чемпион мира по хоккею Андрей Зубарев.





«Я думаю, на месте хоккеистов можно было и поддаться. Что это такое, я не понял! Мы обиделись, говорят. В том году они проиграли блогерам, в этом году решили отомстить, и [получился] вот такой отрыв», — пошутил чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, игравший за команду блогеров.





Мероприятие прошло в рамках крупнейшего зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество», который начался 12 декабря и продлится по 11 января 2026 года. Он объединяет москвичей и гостей столицы на 35 площадках города. Фестиваль сочетает развлечения, спорт, творчество и добрые инициативы.