В Москве хоккеисты обыграли команду известных блогеров

Все собранные деньги и вещи передадут бойцам, проходящим лечение в военных госпиталях

В Москве состоялся благотворительный хоккейный матч между блогерами (Влад Бумага, Hockey Brothers, NBSK и другие) и звездами российского хоккея (в команде были в том числе Андрей Зубарев, Виталий Прошкин, Максим Рыбин). 


Цель — собрать подарки и письма для бойцов, проходящих реабилитацию в московских военных госпиталях. По традиции спортсмены и блогеры привезут с собой сувениры, подпишут шайбы, клюшки и джерси. 


Каждый гость матча мог лично передать открытки или небольшие подарки — все собранное направят солдатам. 


Встреча завершилась со счетом 14 : 7 в пользу именитых хоккеистов. 


«Нормально повеселились! Некоторые блогеры, видно, занимались», — сказал чемпион мира по хоккею Андрей Зубарев. 


«Я думаю, на месте хоккеистов можно было и поддаться. Что это такое, я не понял! Мы обиделись, говорят. В том году они проиграли блогерам, в этом году решили отомстить, и [получился] вот такой отрыв», — пошутил чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, игравший за команду блогеров.


Мероприятие прошло в рамках крупнейшего зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество», который начался 12 декабря и продлится по 11 января 2026 года. Он объединяет москвичей и гостей столицы на 35 площадках города. Фестиваль сочетает развлечения, спорт, творчество и добрые инициативы. 

