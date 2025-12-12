Минюст пополнил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него четырех физических лиц. Это следует из данных на сайте ведомства.





В список попали журналист и медиаменеджер Михаил Гуревич, активист из Бурятии Дорджо Дугаров, популяризатор космонавтики Виталий Егоров и экс-депутат из Краснодарского края Александр Коровайный. Все они проживают за пределами России.





Ведомство указало схожие основания для признания каждого из них иностранным агентом. К ним относятся: распространение недостоверной информации о решениях российских властей и государственной политике, а также участие в создании или распространении материалов, подготовленных другими лицами, уже включенными в реестр иностранных агентов, либо организациями, признанными нежелательными на территории РФ.





В отношении Дугарова, Егорова и Коровайного отдельно отмечена их позиция, направленная против проведения специальной военной операции на Украине.