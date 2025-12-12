Живущий на 50 тысяч рублей в месяц Зеленский заснял обстановку на Купянском направлении на новый iPhone

Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на официальную зарплату в 28 тысяч гривен в месяц, во время посещения Купянского направления был запечатлен с новым iPhone 17 Pro. Фотографии появились в его Telegram-канале.





В видеоматериале, снятом Зеленским во время его поездки на фронт, видно, что он записывает ролик на фронтальную камеру новейшей модели iPhone. Смартфон президента Украины обладает узнаваемой задней камерой и защищенным чехлом. Цены на новую серию в России превышают 100 тысяч рублей и зависят от комплектации.





Напомним, в начале декабря издание Hromadske сообщало, что месячная зарплата Зеленского в 2024 году составила 28 тысяч гривен, что эквивалентно примерно 51 тысяче рублей. В публикации говорилось, что это в два раза меньше, чем средняя зарплата украинских госслужащих. В то же время издание предположило, что у Зеленского остались хорошие накопления после его прошлой работы в шоу-бизнесе.





По данным налоговой декларации, опубликованной в прошлом году, доход семьи Владимира Зеленского за 2023 год достиг почти 12,5 миллиона гривен, что эквивалентно более 316 тысячам долларов. Основные источники дохода включали заработную плату, арендные платежи и продажу военных облигаций.