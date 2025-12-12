Новости
В Белгороде боеприпас упал на территорию социального объекта, образовав большую воронку
Жертв и пострадавших нет undefined
Боеприпас упал на территорию социального объекта в Белгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.


«ЧП в Белгороде на территории социального объекта. Жертв и пострадавших нет. Произошло падение боеприпаса», — говорится в сообщении.


Глава региона уточнил, что сейчас на месте находятся взрывотехники, они принимают решение об утилизации боеприпаса. Люди, которые находились в здании, расположенном поблизости, были эвакуированы в безопасное место. Кроме того, эвакуируют жильцов домов, которые находятся в радиусе 300 метров.


На опубликованных Гладковым фотографиях с места ЧП видно, что после падения боеприпаса в земле осталась глубокая воронка. Удар повредил рядом стоящий фонарь, а также уложенную на тротуаре плитку.

