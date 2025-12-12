В России вынесли первый приговор за самовыгул собаки

Суд в Мурманской области вынес первый в России обвинительный приговор за инцидент, связанный с самовыгулом собаки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.





Суд установил, что в апреле 2025 года 41-летний житель Оленегорска выпустил своего добермана на улицу без поводка и намордника. Собака сбила с ног 80-летнюю пенсионерку, причинив ей травмы, которые посчитали тяжким вредом здоровью.





Суд назначил владельцу собаки наказание в виде 300 часов обязательных работ. Мужчина частично признал свою вину. В ведомстве подчеркнули, что этот случай — серьезное предупреждение для всех владельцев животных о необходимости соблюдать правила выгула и нести ответственность за безопасность окружающих.