Новости
Новости 18+
St
Ушаков допустил, что российская и украинская армии покинут Донбасс, но взамен там появится Росгвардия
18+
По его словам, она будет следить за порядком undefined
Новости

Ушаков допустил, что российская и украинская армии покинут Донбасс, но взамен там появится Росгвардия

По его словам, она будет следить за порядком

Российские и украинские войска в перспективе могут покинуть Донбасс, однако взамен этого там появятся подразделения Росгвардии. Такое мнение высказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.


«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал Ушаков «Коммерсанту».


Он также подчеркнул, что Донбасс является территорией России и будет находиться под управлением российских администраций. По его словам, прекращение огня возможно только после полного вывода украинских войск, а в противном случае регион перейдет под полный контроль РФ военным путем.


Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за проведение референдума о будущем территорий Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Киева.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#донбасс #росгвардия #ушаков
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...