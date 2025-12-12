Российские и украинские войска в перспективе могут покинуть Донбасс, однако взамен этого там появятся подразделения Росгвардии. Такое мнение высказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.





«Вполне возможно, что там не будет непосредственно войск — ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни», — сказал Ушаков «Коммерсанту».





Он также подчеркнул, что Донбасс является территорией России и будет находиться под управлением российских администраций. По его словам, прекращение огня возможно только после полного вывода украинских войск, а в противном случае регион перейдет под полный контроль РФ военным путем.





Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за проведение референдума о будущем территорий Донбасса, которые сейчас находятся под контролем Киева.