Российский салат попал в список «самой отвратительной еды мира»

В обновленный список «самой отвратительной еды мира», составленный международным гастрономическим путеводителем TasteAtlas, вошло только одно блюдо из России. Им стал салат индигирка, занявший 65-ю строчку антирейтинга.





Индигирка представляет собой салат из замороженной рыбы с растительным маслом, луком и перцем. Блюдо получило оценку 2,7 балла по пятибалльной шкале. Из списка выбыл ранее возглавлявший его холодец, чей рейтинг значительно повысился.





Всего в каталоге TasteAtlas представлено 29 русских блюд. За исключением индигирки, худшие оценки среди них получили холодец, кутья, щи и рассольник, однако они не попали в первую сотню мирового антирейтинга.





Рейтинг блюд на TasteAtlas формируется на основе оценок пользователей платформы. Для этого используются специальные механизмы, которые распознают настоящих пользователей и исключают оценки, оставленные ботами. Для составления списка «29 худших российских блюд» было собрано 7697 оценок, из которых 5506 были признаны достоверными.