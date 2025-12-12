В «Зарядье» 13 декабря впервые прозвучит уникальная программа Spem in alium

В рамках IV Зимнего музыкального фестиваля «Зарядье» 13 декабря состоится премьера уникальной хоровой программы. Хор musicAeterna под управлением главного хормейстера и дирижера Виталия Полонского впервые исполнит программу духовной музыки Spem in alium, охватывающую пять веков и четыре языка.





Как сообщили в пресс-службе зала Агентству городских новостей «Москва», программа представляет собой эпохальный срез западноевропейской музыки. Ее кульминацией станет исполнение редкого 40-голосного мотета Томаса Таллиса Spem in alium, для которого требуются мощные вокальные силы и филигранное чувство ансамбля. Состав хора в течение концерта будет меняться — от квартета до полного состава из 46 певцов. Перед выступлением кандидат искусствоведения Роман Насонов прочитает лекцию.





IV Зимний фестиваль «Зарядье» проходит с 2 по 31 декабря и включает оперные постановки, симфонические концерты и детские программы. Завершится фестиваль 30 и 31 декабря праздничными балами с опереттой «Летучая мышь».