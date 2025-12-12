Художественного руководителя ансамбля «Ретро» Комарова нашли мертвым на улице в Москве

Тело известного музыканта и педагога Альберта Комарова обнаружено возле жилого дома на проспекте Андропова в Москве. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает ТАСС.





Тело обнаружили прохожие. По предварительным данным, смерть наступила в результате самоубийства. Окончательную причину установит проверка.





Альберт Комаров был художественным руководителем ансамбля «Ретро», композитором, преподавателем школы искусств имени Юрия Розума, автором документальных фильмов и членом Союза кинематографистов России.





Как уточняет «МК», мужчина скончался в четверг, 11 декабря, однако известно об этом стало только сегодня. Музыканту было 55 лет. Следователи также рассматривают версию несчастного случая.