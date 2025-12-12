Новости
Адвокат Блиновской прокомментировала слухи о переводе блогера в «блатной» отряд колонии во Владимирской области
Она заметила, что пока не знает, где находится подзащитная, но ни о каких привилегиях для нее в колонии не идет речи Елена Блиновская
Елена Блиновская

Адвокат Елены Блиновской прокомментировала Daily Storm сообщения о том, что ее подзащитную якобы этапировали в ИК-1 Владимирской области и она будет отбывать срок в «блатном» отряде. По словам Натальи Сальниковой, в данный момент она не знает местонахождение Блиновской и официального подтверждения ее перевода в колонию нет.


Канал Baza ранее написал о том, что «королеву марафонов» отправили в «блатной» отряд в ИК-1 Владимирской области. В сообщении утверждается, что Блиновскую якобы уже успели распределили в 10-й отряд. Он якобы считается у осужденных привилегированным, поскольку там самая легкая работа.


«Мне нужно официальное подтверждение», — отметила адвокат Блиновской. Сальникова призналась, что пока все это лишь слухи. Но подтвердить информацию о том, что блогер до сих пор в СИЗО, она тоже не может, как и этапирование подзащитной.


«Она будет отбывать наказание как все. Чем больше пишут о привилегиях, тем больше к ней претензий. Я уверена, что привилегий нет и не будет. Пожалуйста, не нужно создавать мифы. Это ей очень вредит», — сказала адвокат.


Ранее Сальникова в комментарии Daily Storm не исключала вариант, что Блиновская остаток срока может отбыть в хозотряде СИЗО в Печатниках. По словам адвоката, ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО) пока не подавалось.


Елена Блиновская была признана виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей.


«Королева марафонов» просила суд отсрочить исполнение наказания до 2034 года, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Блиновской в этом было отказано.


Однако Мосгорсуд лишь сократил срок лишения свободы для блогера с пяти до четырех с половиной лет. Суд также взыскал в пользу государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.

