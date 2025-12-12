Агентство США по международному развитию (USAID) может быть причастно к тестированию фармакологических препаратов на населении Украины. Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев во время брифинга.





«В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в августе 2025 года факты тестирования фармпрепаратов на украинском населении в 38 лабораториях подтвердил профессор органической химии Корнельского университета Дейв Коллум. Для обеспечения скрытности подобных исследований их заказчиками выступают не военные ведомства, а гражданские агентства и неправительственные организации. Одна из таких организаций — это агентство США по международному развитию», — заявил Ртищев.





Он отметил, что это агентство было ликвидировано решением президента Дональда Трампа. Генерал также связал USAID с финансированием учений Event 201 по отработке действий во время эпидемии коронавируса, которые прошли в октябре 2019 года, незадолго до начала пандемии.





Кроме того, Ртищев сослался на высказывание бывшего главы Министерства эффективности правительства США Илона Маска, назвавшего USAID «преступной организацией», что, по мнению представителя Минобороны РФ, подтверждает выводы российского военного ведомства.