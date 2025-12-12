Банк России подал иск к Euroclear из-за блокировки активов

Банк России подал иск в московский арбитражный суд к международному депозитарию Euroclear. Об этом сообщается на сайте регулятора.





В заявлении Центробанк требует взыскать убытки, причиненные незаконными действиями Euroclear, которые привели к блокировке российских активов. Основанием для иска стали действия депозитария, лишившие Банк России возможности распоряжаться принадлежащими ему денежными средствами и ценными бумагами.





Кроме того, ЦБ РФ ссылается на рассматриваемые Европейской комиссией механизмы, которые предполагают возможное прямое или косвенное использование активов российского регулятора без его согласия. Банк России намерен через суд добиться компенсации причиненного вреда.





Ранее европейские страны неоднократно предлагали использовать российские замороженные активы для финансирования Украины. В России называли такие действия незаконными.





Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, предлагал вернуть России ее замороженные активы после подписания мирного соглашения с Украиной.