Беспилотник врезался в жилой дом в Твери: что известно о ночной атаке

Жилой дом был атакован украинским беспилотником в Твери в ночь на 12 декабря. Пострадали шестеро взрослых и один ребенок, сообщил врио главы региона Виталий Королев.





«В результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали люди. Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают», — сказал губернатор.





Инцидент случился на улице Оснабрюкская. На месте развернули оперативный штаб. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий падения обломков БПЛА на многоэтажный жилой дом.





Глава региона провел совещание с участием представителей МЧС, МВД, региональных министерств и руководства города. Королев поручил в кратчайшие сроки завершить обследование жилого дома, результаты которого определят возможность возвращения жильцов в свои квартиры или предоставление им временного жилья.





На месте происшествия работает специальная комиссия, в состав которой входят представители регионального министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, МЧС, энергетики и администрации города. Основная задача комиссии — обеспечить круглосуточную охрану поврежденного здания.





В настоящее время в пункте временного размещения, организованном в школе, находятся 22 человека, включая пятерых детей. Все они обеспечены горячим питанием и необходимыми предметами первой необходимости.





Трое взрослых и один ребенок находятся в медицинских учреждениях, где им предоставляется вся необходимая помощь. Состояние пациентов стабильное, угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие получили первичную медицинскую помощь и отказались от госпитализации.





Также Королев сообщил, что фрагменты еще одного БПЛА упали на парковке торгового центра «Тандем». По его словам, никто не пострадал.





Прокуратура области взяла на себя контроль за соблюдением прав пострадавших и обеспечением им всесторонней поддержки.