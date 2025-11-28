Адвокат Блиновской рассказала, почему блогер остается в СИЗО, и о ее шансах выйти на свободу по УДО

Адвокат Елены Блиновской рассказала, почему блогер остается в следственном изоляторе в Печатниках и пока не может подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО). Апелляцию «королевы марафонов» могут рассмотреть только в январе, заметила адвокат.





По словам Натальи Сальниковой, хотя ранее СМИ писали, что Блиновская остаток срока может отбыть в хозотряде изолятора, а не уехать по этапу в колонию, — этот вопрос остается открытым.





«Пока неясно, уйдет Елена в хозотряд СИЗО или же в колонию. Ходатайство об условно-досрочном освобождении мы еще тоже пока не подавали. Ждем постановления апелляционной инстанции, так называемую законку. Без нее нельзя подаваться на УДО», — заявила Daily Storm защитница блогера.





«Пока по срокам ясности тоже нет. Это может быть завтра, а может — в январе. То есть это вообще не от нас зависит», — добавила Сальникова. В изоляторе «королева марафонов» чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется, сказала адвокат.





Ранее финансовый управляющий Блиновской Мария Ознобихина обратилась в суд с просьбой продлить процедуру банкротства. По закону изначально на это отводится полгода, но суд может продлить данный срок по ходатайству кого-либо из участников процесса.





Сама же блогер просила суд отсрочить исполнение наказания до 2034 года, когда ее младшей дочери исполнится 14 лет. Блиновской в этом было отказано.





Но Мосгорсуд лишь сократил срок лишения свободы для «королевы марафонов» с пяти до четырех с половиной лет.





Кроме того, суд взыскал в пользу государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры на сумму 587 миллионов рублей.





Елена Блиновская признана виновной в уклонении от уплаты налогов, легализации денег и неправомерном обороте средств платежей. Ее супруг Алексей также был фигурантом этого громкого уголовного дела, но оно приостановлено, поскольку мужчина ушел на СВО.





Ранее адвокат блогера рассказывала, что ее подзащитной в СИЗО разрешены личные звонки для общения с детьми. Адвокат в конце сентября также говорила Daily Storm, что Блиновская в изоляторе видится с близкими: «Елене по разрешению суда не запрещены свидания с родными. Все, что ей положено, она и получает».





Сальникова также опровергла сообщения СМИ о том, что у дочери Блиновской якобы обострились проблемы с сердцем из-за стресса от разлуки с мамой. По заверению адвоката, с детьми блогера все в порядке.