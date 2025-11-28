В «Орелводоканале» отреагировали на видео с работником, сказавшим, что его волнует порно, а не жалобы людей

Гендиректор «Орелводоканала» назвал «непозволительной шуткой» слова главного инженера о том, что в Сети его волнуют порно, а не жалобы горожан. По словам Василия Иванова, его подчиненный попросту устал от напряженного графика и у него своеобразное чувство юмора.





Но устное взыскание за свое поведение на камеру Владислав Терновых получит, заявил Daily Storm Иванов. Однако он отметил, что об увольнении работника речи не идет.





«Чувство юмора у всех разное, к сожалению. А с учетом того, что человек на аварии был действительно трое суток и вместо работы был вынужден общаться с блогером, — наверное, позволил себе непозволительную шутку. Соответственно, взыскание устное по этому поводу он получил», — сказал гендиректор «Орелводоканала».





«Но принимать более серьезные меры к человеку, который 25 лет отработал в системе ЖКХ, оснований не вижу. Естественно, он и сам переживает из-за этого [скандала]. Видео стало вирусным. Бесспорно, мне как руководителю неприятно», — добавил Иванов.





Ранее в Сети разошлось видео, где у Владислава Терновых местный журналист спрашивает, когда будет устранено обрушение канализационного коллектора и видел ли он недовольные комментарии в интернете. Главный инженер «Орелводоканала» ответил, что интересует его только порно.





Ролик не прошел мимо даже официального представителя МИД. «Мне кажется, это премия Рунета — специальный приз «За все!» — написала в своем канале Мария Захарова, добавив смеющийся эмодзи.