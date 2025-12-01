Интернет в кармане: на фоне массовых отключений мобильного интернета россияне скупают портативные роутеры

С начала 2025 года в России фиксируется взрывной рост спроса на портативные Wi-Fi-роутеры. Как рассказали Daily Storm в пресс-службе Wildberries, с 2022 года число продавцов таких устройств на маркетплейсе выросло в 16 раз, а ассортимент — почти в 29.





Оборот портативных устройств на площадке Wildberries увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пояснили в компании. Роутеры особенно востребованы в регионах, где доступ в Сеть регулярно ограничивают.





Наиболее популярны карманные роутеры у жителей Москвы, Подмосковья, Ростовской и Курской областей, а также Краснодарского края.





Тренд подтверждает и «М.Видео», по сообщениям которого рост рынка коммуникационных устройств составил 8% за девять месяцев 2025 года.





Портативный роутер с SIM-картой пригодится на случай внезапного отключения интернета, что может парализовать работу курьеров, таксистов, удаленщиков и отделов логистики. Также устройства приобретают для использования на загородных территориях.





Daily Storm проанализировал отзывы о портативных роутерах на маркетплейсах. Мнения пользователей разделились. Одних они спасают, у других «ложатся» в самый нужный момент.





Устройства хвалят за их автономность, стабильный сигнал и возможность подключить до 10 гаджетов. Однако многие жалуются на обрывы связи, работу только в определенных частотных диапазонах и быстро разряжающиеся аккумуляторы.





«Заряда не хватает даже на день, скорость интернета очень маленькая: постоянно приходится его перезагружать», — говорит один из покупателей.





«Вполне годный мобильный роутер! Весь заявленный функционал работает. Хорошая штука, советую для тех, кто часто путешествует, или если нет возможности на работе пользоваться мобильным интернетом», — пишет другой.