Новости
Новости 18+
St
Интернет в кармане: на фоне массовых отключений мобильного интернета россияне скупают портативные роутеры
18+
Продажи карманных Wi-Fi-устройств на Wildberries взлетели на 69% за 11 месяцев текущего года undefined
Общество

Интернет в кармане: на фоне массовых отключений мобильного интернета россияне скупают портативные роутеры

Продажи карманных Wi-Fi-устройств на Wildberries взлетели на 69% за 11 месяцев текущего года

Belkin Alexey/Global Look Press

С начала 2025 года в России фиксируется взрывной рост спроса на портативные Wi-Fi-роутеры. Как рассказали Daily Storm в пресс-службе Wildberries, с 2022 года число продавцов таких устройств на маркетплейсе выросло в 16 раз, а ассортимент — почти в 29.


Оборот портативных устройств на площадке Wildberries увеличился на 75% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, пояснили в компании. Роутеры особенно востребованы в регионах, где доступ в Сеть регулярно ограничивают.


Наиболее популярны карманные роутеры у жителей Москвы, Подмосковья, Ростовской и Курской областей, а также Краснодарского края. 


Тренд подтверждает и «М.Видео», по сообщениям которого рост рынка коммуникационных устройств составил 8% за девять месяцев 2025 года.


Портативный роутер с SIM-картой пригодится на случай внезапного отключения интернета, что может парализовать работу курьеров, таксистов, удаленщиков и отделов логистики. Также устройства приобретают для использования на загородных территориях.


Daily Storm проанализировал отзывы о портативных роутерах на маркетплейсах. Мнения пользователей разделились. Одних они спасают, у других «ложатся» в самый нужный момент.


Устройства хвалят за их автономность, стабильный сигнал и возможность подключить до 10 гаджетов. Однако многие жалуются на обрывы связи, работу только в определенных частотных диапазонах и быстро разряжающиеся аккумуляторы.


«Заряда не хватает даже на день, скорость интернета очень маленькая: постоянно приходится его перезагружать», говорит один из покупателей.


«Вполне годный мобильный роутер! Весь заявленный функционал работает. Хорошая штука, советую для тех, кто часто путешествует, или если нет возможности на работе пользоваться мобильным интернетом», — пишет другой.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#интернет #сеть #продажа
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...