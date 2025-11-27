«Вопросов никаких не возникло»: полгода назад полицейские приезжали в свердловский филиал скандального подмосковного рехаба

Полиция полгода назад приезжала в рехаб под Екатеринбургом, который связан со скандальным реабилитационным центром из Подмосковья, вопросов к работе учреждения не возникло, рассказал Daily Storm Сергей — житель поселка Исеть и хозяин коттеджа, где размещалась организация.





Он отметил, что примерно шесть месяцев назад в рехаб привезли мальчика в сопровождении правоохранителей.





«Я видел полицию. Тогда вопросов никаких не возникло», — утверждает хозяин.





По словам Сергея, по правилам у такого рода организаций в помещении должно быть несколько пожарных выходов, у него же в доме он был только один и находился у гаража.





«Насколько я понял, рехаб был полулегальный. До сотрудничества с заведением я сдавал дом для посуточной аренды — 25 тысяч за сутки», — сказал мужчина.





По его словам, дети жили в изоляции, чтобы избавиться от зависимостей. Подростки говорят, что издевательств не было, утверждает наш собеседник. Журналисты «раздули» ситуацию, уверен он.





Рехаб в Свердловской области — филиал подмосковного центра психолога Анны Хоботовой, который накрыли на этой неделе. Там незаконно держали 24 подростка, говорили в СК. Их насильно удерживали, подвергали жестоким наказаниям и истязаниям.





В МВД рассказывали, что в свердловском рехабе находились 22 человека в возрасте 10-18 лет. Подростки рассказали СМИ, что над ними издевались: заставляли писать один и тот же текст до 500 раз и приседать, связывали, били по лицу, лишали полноценного сна. Некоторые потерпевшие заявили, что хотели совершить самоубийство.





В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Один из фигурантов — 29-летний Виталий Балабариков.