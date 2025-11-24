Щелкунчики и олимпийские мишки из фарфора, свечи и текстиль: участники «Зимы в Москве» показали, как делают новогодние товары

Столичные предприниматели рассказали Daily Storm, как готовят товары к Новому году. Продукцию начинают делать задолго до праздника, еще в марте — тогда поступают первые заказы. В продвижении бизнесу помогают столичные власти, компании сотрудничают с проектами «Сделано в Москве» и «Зима в Москве».





В компании Lights of Moscow производят свечи и ароматические средства. Основательница бренда Анна Василец рассказала, что предприятие запущено в 2021 году. Уже на следующий год после создания оно стало участвовать в проекте «Сделано в Москве».





«Изначально мы изготавливали ароматические свечи. Далее мы росли большими довольно-таки темпами, и в коллекции появились диффузоры, ароматические саше, наборы для создания свечей, спа-наборы. И конечно, мы начали производить духи», — сообщила Василец.