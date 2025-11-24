Щелкунчики и олимпийские мишки из фарфора, свечи и текстиль: участники «Зимы в Москве» показали, как делают новогодние товары

Столичные предприниматели рассказали Daily Storm, как готовят товары к Новому году. Продукцию начинают делать задолго до праздника, еще в марте — тогда поступают первые заказы. В продвижении бизнесу помогают столичные власти, компании сотрудничают с проектами «Сделано в Москве» и «Зима в Москве».
В компании Lights of Moscow производят свечи и ароматические средства. Основательница бренда Анна Василец рассказала, что предприятие запущено в 2021 году. Уже на следующий год после создания оно стало участвовать в проекте «Сделано в Москве».
«Изначально мы изготавливали ароматические свечи. Далее мы росли большими довольно-таки темпами, и в коллекции появились диффузоры, ароматические саше, наборы для создания свечей, спа-наборы. И конечно, мы начали производить духи», — сообщила Василец.
Глава компании поделилась, что к производству товаров для Нового года сотрудники начинают готовиться еще в начале весны.
«Очень активно начинаем готовиться уже с марта. У нас очень загруженное лето, потому что мы производим продукты под своим брендом, а также к нам приходят заказчики, для которых мы делаем корпоративные подарки», — рассказала предпринимательница.
Специально на Новый год компания подготовила набор для самостоятельного создания свечей.
«Лефортовский фарфор» был основан в 1991 году. Что только ни производила компания в 1990-е годы, вспоминает генеральный директор Петр Коган. Например, изготавливали даже емкости для водки из фарфора — раньше рядом с производством работал завод «Кристалл».
Теперь предприятие сконцентрировалось на производстве игрушек — в основном это герои русских народных сказок и международной классики, например, «Чиполлино». Еще очень популярны герои картин «Союзмультфильма»: «Вовка в Тридевятом царстве», «Ну, погоди!», «Винни-Пух». На полках предприятия также стоят колонны олимпийских мишек, щелкунчиков, елочек и другие фигурки.
К Новому году заказы тоже начинают готовить уже с марта. Производство одного изделия вместе с подготовкой занимает около месяца. А всего в год их делают 100-120 тысяч.
В проекте «Сделано в Москве» «Лефортовский фарфор» участвует с 2023 года.
Финансовый директор и соучредитель бренда «Момо» («Мода Москвы») Инесса Федорова рассказала, что главный создатель и вдохновитель бренда — ее сестра, коллекционирующая народные костюмы конца XIX — начала XX века.
Компания занимается ручным производством товаров из текстиля, вышивка выполняется лазерной машинкой. Самый популярный продукт — косметичка, которая может использоваться как сумочка на выход. Есть праздничные варианты с Щелкунчиком и лошадью. Кроме того, можно сделать косметичку с любым рисунком и надписью по запросу.
Бренд «Момо» тоже сотрудничает со «Сделано в Москве» с 2023 года. «Благодаря проекту мы стали участниками арт-площадок, где мы выставляли свою продукцию. Это увеличило узнаваемость бренда. Также благодаря проекту ценность нашей продукции расширилась. Горожане понимают: то, что сделано в Москве, — достойно, стильно, модно и должно быть в каждом доме», — считает Инесса Федорова.
Проект «Сделано в Москве» направлен на продвижение локальных брендов. Он предоставляет предпринимателям бесплатную помощь: от участия в крупных городских мероприятиях до информационной поддержки. Но это не единственная мера.
Например, скоро стартует проект «Зима в Москве». В разделе «Время возможностей для бизнеса» на портале mos.ru представлены все варианты помощи предпринимателям.