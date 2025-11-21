Это популизм, а не помощь фронту: генерал Картаполов возмутился идеей отправить бездомных собак на СВО

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов возмутился идеей красноярского депутата Бориса Мельниченко отправить бездомных собак на СВО для разминирования полей. По мнению генерала, это популизм, поскольку необученные животные просто погибнут на фронте.





«Депутат наверняка из лучших побуждений сформулировал это предложение. Но оно, к сожалению (если мягко выразиться), непродуманное. Понимаете, для того чтобы собака выполняла какие-то задачи, ее надо готовить. Дрессировать, учить, натаскивать. Только тогда животное сможет выполнять задачи. Собачки, которые что-то делают, — не потому, что они собачки. А из-за того, что их этому научили, используя особенности их организма. Нюх и прочие дела», — заявил Daily Storm Картаполов.





«А просто наловить бездомных собак и на них время тратить, чтобы научить... Из них две трети вообще уже ничему научить нельзя! Поэтому это бездарная трата времени, сил, энергии. Лучше бы нашим коллегам из Красноярска решать проблему бездомных собак», — добавил парламентарий.





Он рассказал, что знает много владельцев питомников, которые безвозмездно или за символические деньги отдают на СВО собак и оказывают помощь в их дрессировке. «Вот это, считаю, настоящая, серьезная помощь фронту! А не вот такие, мягко говоря, недальновидные инициативы. Это популизм, скорее всего», — заметил генерал.





Ранее депутат Заксобрания Красноярского края от КПРФ Борис Мельниченко на заседании в ходе обсуждения закона о бездомных собаках предложил отправлять псов в зону проведения спецоперации на Украине искать мины.





Так, по мнению народного избранника, можно спасти жизнь солдатам и не тратить деньги на содержание приютов. Мельниченко просил коллег не считать его идею абсурдной, но другие депутаты не учли ее при голосовании по закону.





Инициативу Мельниченко ранее осудил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Он назвал заявление коммуниста странным. Животные, если их бросить в зону СВО, будут тем самым наказаны второй раз лишь за то, что были выкинуты своими хозяевами, полагает Бурматов.





Он указал на то, что полномочия по борьбе с бездомными животными лежат на региональных властях, поэтому Мельниченко мог бы предложить иные варианты решения проблемы.