Некромантия или полезная дозволенность? Что думают представители религий об общении с ИИ-аватарами умерших

Бывшая звезда детского канала Disney Кэлам Уорти запустил приложение 2wai, которое на основе искусственного интеллекта позволяет общаться с цифровыми аватарами умерших родственников. В Сети сервис оценили неоднозначно и уже сравнили с жутким миром будущего, показанным в сериале «Черное зеркало». Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов и главный военный раввин России Аарон Гуревич считают, что такое изобретение похоже на колдовство, некромантию и может довести до сумасшествия. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов допустил, что приложение можно рассматривать как разрешенное, но все зависит от цели и намерения человека при его использовании.





В Коране нет прямого запрета на использование сервисом с подобным контентом





В исламе действует общее правило: если на что-то нет запрета, то это относится к категории дозволенного, объясняет муфтий Москвы, главный имам Московской соборной мечети и председатель Духовного управления мусульман столицы Ильдар Аляутдинов.





«Поскольку на использование приложения с подобным контентом нет прямого запрета в Коране или Сунне, его можно рассматривать как разрешенное. Однако ключевое значение имеет цель и намерение человека при его использовании», — сказал Daily Storm Аляутдинов.





Если приложение помогает человеку сохранить память о близких, напоминает о тех, кого больше нет рядом, и способствует позитивному эмоциональному состоянию, то в его применении нет ничего предосудительного, считает муфтий Москвы.





Аляутдинов привел пример: мы часто видим усопших во сне, думаем о них, просматриваем фотографии — все это естественно и приемлемо.





«Проблема возникает тогда, когда подобные технологии начинают заменять реальные чувства и эмоции, становятся источником духовного беспокойства или могут быть использованы злоумышленниками в корыстных целях», — рассуждает муфтий, подчеркивая, что в таких случаях использование подобных приложений неприемлемо.





Встреча со смертью неизбежна в любом случае, и никакие виртуальные образы не смогут продлить земную жизнь, заключил он.





Находка маркетологов, которая увеличит число нервных срывов?





С древних времен у людей сохраняется интерес к магии. Не секрет, что на рынке предлагаются не только продукты питания, но и магические услуги, например те же карты Таро, обращает внимание главный военный раввин России Аарон Гуревич. Маркетологи используют этот интерес.





«История, которую пытаются внедрить наши американские бывшие партнеры, — о том, как используется старинная и даже древняя тяга человека к магии. И конечно, они, играя на определенных этических мотивах, — на том, что люди в первое время особенно тоскуют об умерших родственниках, — и дают такую услугу», — объяснил Гуревич.





Раввин сравнивает приложение с некромантией — видом магии, который включает в себя общение с душами умерших. Такая магия была упомянута еще в Торе. Этой практике как минимум 3,5 тысячи лет, говорит он.





Приложения для «общения» с умершими родственниками вызывают этическую проблему, убежден главный военный раввин страны. Он напоминает, что во всех религиях уже сформулировано, что нужно делать, когда люди умирают: как их оплакивать, сколько времени длится траур и так далее.





«А здесь же будоражат психику людей тем, что [создают] цифровой аватар! Они создают некий симулякр, пустую духовную сущность, которой нет. Они сами обманывают — и это как раз этическая проблема», — продолжил Гуревич.





В какой-то степени самообман может быть безвреден, но если им увлечься, можно дойти до психических проблем, опасается главный военный раввин России.





«Допустим, если человек себя считает Наполеоном, через какое-то время он оказывается в психиатрической лечебнице, если у него самообман такой, — обращается он к примеру. — Мне кажется, что истории с приложениями, когда появляется цифровой аватар с умершими людьми, могут привести к большему количеству психических срывов».





Человеческий обман или бесовский?





Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов тоже сравнивает приложения для создания цифровых аватаров умерших с магией и колдовством. Он также считает их опасными для психики.





«Здесь уже перешли на такой уровень ИИ, пытаются сделать очень глубокую, серьезную и опасную ошибку, которая и так сводила многих с ума и доводила даже до сумасшествия. Это опаснейшая вещь! Очень опасная, потому что ничего реального [в ней] нет!» — предупреждает богослов.





Общение с миром иным нужно вести через «правильную дверь», а не пытаться перепрыгнуть через забор, нарушая религиозные правила, призывает Осипов.





«В Евангелии написано четко, Христос прямо сказал: «Тот, кто перелезает через забор, — тот вор и разбойник». И с ним поступают соответствующим образом. Общение с тем миром имеет дверь. И эта дверь связана с чем? С жизнью по совести, я бы сказал, с христианской жизнью, правильной жизнью, — объясняет он. — А здесь [при использовании приложения] попытка ворваться: «Я каким был, таким и остался. И ничего я не признаю, ни святыни, ни Бога, никого! Мне просто интересно прорваться именно в тот мир».





Профессор Московской духовной академии указывает, что у подобных практик может быть дьявольская, бесовская природа.





«Общение может быть с Богом, может быть и с дьяволом. И в данном случае это [приложение] уже придумали мы сами, люди, не думая о последствиях, или действительно это бесовская прямая подсказка?» — задался вопросом богослов.





Мнение психиатра





Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович выступает против подобных приложений и называет их вредными.





Специалист напомнил, что похожие идеи уже воплощались. Несколько лет назад в Южной Корее женщине, у которой трагически погиб ребенок, предложили воспользоваться сервисом для общения с умершей цифровой копией малыша. Подобная история выглядит кощунственно, и кажется, что здесь речь больше идет о маркетинге, чем о психологической составляющей, подчеркивает Федорович.





Такие сервисы могут только ухудшить состояние людей, потерявших близких. Стресс должен переживаться и постепенно отходить на дальний план, а не постоянно поддерживаться подобными приложениями, в особенности если они были созданы исключительно из-за коммерческой выгоды.





«Я считаю, что это немного момент такой вредоносный, потому что любая трагедия — это тяжелый стресс, особенно если речь идет о близких людях, тем более о детях. <...> Я категорически против такого. И идея о том, что это как-то что-то улучшит, абсурдна! Потому что стресс должен угасать, а не поддерживаться», — завершил психиатр.





Сейчас сервис 2wai доступен в бета-версии бесплатно в App Store. В будущем планируется выпустить программу и для владельцев аппаратов с Android. Сами разработчики позиционируют приложение как способ «сохранить память» о близких. Для того чтобы цифровой аватар мог «общаться» с пользователем, в специальную базу предлагается загрузить фотографии, факты, заметки о реальном человеке и даже его голосовые сообщения.